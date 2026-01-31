Buleleng Klaim Kasus LSD Terkendali, Pembatasan Distribusi Sapi Berlanjut

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Pertanian (Distan) Buleleng memastikan kasus Lumpy Skin Disease (LSD) pada ternak sapi di Kecamatan Gerokgak masih dalam kondisi terkendali.

Distan Buleleng memastikan sampai saat ini tidak ditemukan penyebaran lanjutan dan sapi yang sempat terpapar telah kembali sehat.

Kepastian itu diperoleh setelah Distan Buleleng mengirim sampel ternak sapi ke laboratorium BBVet Denpasar.

Dari 25 ekor sapi, hanya tiga ekor yang positif terpapar LSD.

Perinciannya, dua ekor di Desa Sumberklampok dan satu ekor sapi di Desa Pejarakan.

“Hanya tiga ekor yang positif LSD dari 25 ekor yang diperiksa.

Saat ini kondisinya sudah sehat dan tidak ada perkembangan kasus lagi,” ujar Kadistan Buleleng Gede Melandrat.

Kadistan Gede Melandrat mengatakan sejak dua minggu terakhir petugas rutin turun ke lapangan untuk melakukan edukasi kepada peternak.