Kalender Bali Sabtu (31/1): Baik Menanam Tumbuhan Berbuah

Sabtu, 31 Januari 2026 – 05:52 WIB
Kalender Bali Sabtu (31/1): Baik Menanam Tumbuhan Berbuah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Sabtu 31 Januari 2026 bertepatan dengan Saniscara Pon Matal. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sabtu hari ini (31/1) berdasarkan kalender Bali masuk Saniscara Pon Matal.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Sabtu hari ini (31/1) dilansir

Kalender Bali Sabtu 31 Januari 2026 bertepatan dengan Saniscara Pon Matal: Baik untuk menanam tumbuhan yang menghasilkan buah
