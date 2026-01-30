Koster: Wisatawan Eropa Disiplin, Pelanggaran WNA Turun Signifikan

JPNN.com

Jumat, 30 Januari 2026 – 20:47 WIB
Gubernur Wayan Koster melaporkan capaian Pemprov Bali saat menerima audiensi Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HE Matthew Downing, di Ruang Tamu Gubernur, Renon, Denpasar, Jumat (30/1). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster melaporkan capaian Pemprov Bali saat menerima audiensi Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HE Matthew Downing, di Ruang Tamu Gubernur, Renon, Denpasar, Jumat (30/1).

Menurut Koster, sepanjang 2025 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Bali melalui jalur udara mencapai lebih dari 7 juta orang.

Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah pariwisata Bali, bahkan melampaui capaian sebelum pandemi Covid-19.

“Wisatawan Inggris termasuk 10 besar kunjungan ke Bali.

Turis Eropa umumnya sangat baik, disiplin, dan tidak banyak menimbulkan masalah,” ujar Gubernur Koster, Jumat (30/1).

Koster menjelaskan bahwa pada 2024 total kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 13,9 juta orang, dengan 6,5 juta atau sekitar 64 persen berkunjung ke Bali.

Angka ini kembali meningkat pada 2025 dan diproyeksikan terus naik pada 2026.

Meski secara umum terkendali, Gubernur Koster mengakui masih terdapat kasus pelanggaran oleh wisatawan asing, seperti pelanggaran lalu lintas dan perilaku tidak pantas.

