Inggris Lirik Bali, Minat Bangun Infrastruktur, Transportasi hingga Sampah

Jumat, 30 Januari 2026 – 20:29 WIB
Gubernur Wayan Koster menerima audiensi Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HE Matthew Downing, di Ruang Tamu Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Jumat (30/1). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menerima audiensi Wakil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, HE Matthew Downing, di Ruang Tamu Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Jumat (30/1).

Pertemuan ini menegaskan penguatan hubungan kerja sama antara Pemprov Bali dengan Pemerintah Inggris, khususnya di bidang pariwisata, transportasi, pengelolaan sampah, pendidikan, dan ekonomi.

Matthew Downing pada pertemuan tersebut menyampaikan apresiasi atas perlindungan dan fasilitasi yang diberikan Pemprov Bali kepada warga negara Inggris selama berada di Bali.

“Pertemuan ini luar biasa. Kami berada di Bali dalam rangka konsulat gathering untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan daerah.

Terima kasih atas perlindungan dan kerja sama yang sangat baik bagi warga negara kami,” ujar Matthew Downing.

Wakil Dubes Matthew Downing mengungkapkan bahwa jumlah wisatawan Inggris yang berkunjung ke Bali terus menunjukkan tren peningkatan.

Pada tahun lalu tercatat sekitar 270 ribu wisatawan Inggris, dan angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga 350 ribu wisatawan pada 2026.

Menurutnya, Pemerintah Inggris terus mendorong lebih banyak warga negaranya untuk berwisata ke Bali karena stabilitas, keamanan, dan kualitas destinasi pariwisata yang dimiliki Pulau Dewata.

