Peserta Magang dari Jembrana Meninggal di Malaysia, Baru 4 Bulan Bekerja, RIP!

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Kabar duka datang dari peserta magang asal Jembrana, Bali.

I Made Berta Mahendra, peserta magang asal Banjar Kaleran Kauh, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, meninggal dunia di Malaysia.

Pemuda 22 tahun itu meninggal dunia setelah empat bulan mengikuti magang di negeri jiran.

I Made Berta diduga meninggal karena serangan jantung.

“Jenazah almarhum sudah sampai di Tanah Air dan telah diserahkan ke keluarganya," kata Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan, Produktivitas dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Jembrana Putu Agus Arimbawa dilansir dari Antara.

Menurut Putu Agus Arimbawa, proses pemulangan jenazah I Made Berta dilakukan dengan kerja sama lintas instansi.

Selain LPK tempat I Made Berta menempuh pelatihan, lanjut dia, pemulangan jenazahnya juga melibatkan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) serta dinas terkait.

Setelah tiba di terminal kargo Bandara Ngurah Rai, Kamis (29/1) malam, jenazah almarhum diserahkan ke perwakilan keluarga I Made Berta.