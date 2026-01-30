JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenperin Terbitkan izin Produksi, Arak Bali Jadi Barang Legal, Bisa Diekspor

Kemenperin Terbitkan izin Produksi, Arak Bali Jadi Barang Legal, Bisa Diekspor

Jumat, 30 Januari 2026 – 13:47 WIB
Kemenperin Terbitkan izin Produksi, Arak Bali Jadi Barang Legal, Bisa Diekspor - JPNN.com Bali
Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika menyerahkan izin produksi arak Bali kepada Gubernur Wayan Koster saat peringatan Hari Arak Bali Ke-6 yang berlangsung di The Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/1) kemarin. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, BADUNG - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya menerbitkan izin usaha arak Bali melalui perusahaan umum daerah (perumda) milik Pemprov Bali.

Penerbitan izin usaha ini bertepatan dengan peringatan Hari Arak Bali Ke-6 yang berlangsung di The Westin Resort, Nusa Dua, Badung, Kamis (29/1) kemarin.

Perumda Kerta Bali Saguna mendapat kewenangan memproduksi minuman beralkohol dengan nama PT. Kanti Barak Sejahtera.

Baca Juga:

“Kami menyerahkan izin usaha industri yang nantinya akan digunakan oleh anak Perumda Kerta Bali Saguna untuk mengelola izin produksi minuman,” kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dilansir dari Antara.

Dengan telah diberikannya izin produksi, ke depan lahir solusi-solusi atas permasalahan petani dan perajin arak Bali yang jumlahnya lebih dari 1.472 perajin.

Perumda Kerta Bali Saguna dapat berfokus untuk melakukan pembinaan petani dan perajin arak Bali mulai dari peningkatan kualitas, standarisasi, pengemasan, dan pemasaran.

Baca Juga:

“Jadi, ke depan dapat diterima oleh konsumen dan berorientasi ekspor,” ujar Putu Juli Ardika.

Pesan ini diberikan Kemenperin bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada dan menciptakan nilai tambah produk arak Bali.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhirnya menerbitkan izin usaha arak Bali melalui perusahaan umum daerah (perumda) milik Pemprov Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenperin arak Bali Izin Produksi ekspor Perumda Kerta Bali Saguna PT Kanti Barak Sejahtera Koster gubernur koster minuman beralkohol

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Bali United, Misi Balas Dendam - JPNN.com Bali

    Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persik vs Bali United, Misi Balas Dendam

  2. Bek Asing Kiko Carneiro Persik Siap Adang Penyerang Bali United, Blak-blakan - JPNN.com Bali

    Bek Asing Kiko Carneiro Persik Siap Adang Penyerang Bali United, Blak-blakan

  3. Persik Pantang Kalah di Kandang, Marcos Reina Optimistis Bekuk Bali United - JPNN.com Bali

    Persik Pantang Kalah di Kandang, Marcos Reina Optimistis Bekuk Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU