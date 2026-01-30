JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Info Pemadaman Listrik di Bali Jumat (30/1): Klungkung Terdampak

Info Pemadaman Listrik di Bali Jumat (30/1): Klungkung Terdampak

Jumat, 30 Januari 2026 – 08:40 WIB
Info Pemadaman Listrik di Bali Jumat (30/1): Klungkung Terdampak - JPNN.com Bali
Ilustrasi pemadaman listrik di Bali. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik Jumat hari ini (30/1) terjadi di sejumlah titik di Provinsi Bali.

Pemadaman listrik ini diumumkan langsung PLN UID Bali di akun Instagram @plndistribusibali.

Baca Juga:

“Sehubungan dengan adanya upaya peningkatan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, kami sampaikan informasi bahwa PLN sedang melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi listrik yang memerlukan pengaturan operasional atau manajemen beban,” tulis PLN UID Bali di reels akun @plndistribusibali

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan layanan listrik yang andal kepada pelanggan.

Kami memahami ketidaknyamanan yang mungkin akan timbul dan terus melakukan upaya terbaik untuk meminimalisir dampaknya,” tulisnya lagi.

Baca Juga:

Berikut jadwal pemadaman listrik di Bali Jumat hari ini (30/1):

 

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kembali melakukan pemadaman listrik untuk sementara waktu di sejumlah wilayah di Provinsi Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Info Pemadaman Listrik Jadwal Pemadaman Listrik Bali Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini pemadaman listrik Jadwal Pemadaman Listrik PLN PT PLN Persero PLN UID Bali Bali Klungkung

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik - JPNN.com Bali

    Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik

  2. Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans - JPNN.com Bali

    Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans

  3. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU