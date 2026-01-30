JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Jumat (30/1): Baik untuk Memulai Suatu Usaha & Bercocok Tanam

Kalender Bali Jumat (30/1): Baik untuk Memulai Suatu Usaha & Bercocok Tanam

Jumat, 30 Januari 2026 – 05:49 WIB
Kalender Bali Jumat (30/1): Baik untuk Memulai Suatu Usaha & Bercocok Tanam - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Jumat 30 Januari 2026 bertepatan dengan Sukra Paing Matal. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (30/1) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Paing Matal.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (30/1) dilansir

Kalender Bali Jumat 30 Januari 2026 bertepatan dengan Sukra Paing Matal: Hari baik untuk memulai suatu usaha & bercocok tanam
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Baik Memulai Suatu Usaha Baik Bercocok Tanam Ala Ayuning Dewasa Ayu Kalender Bali Jumat 30 Januari 2026 Dewasa Ayu Sukra Paing Matal Hari Baik Kalender Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik - JPNN.com Bali

    Bali United Kian Garang, Duo Asing Anyar & Pilar Utama Siap Tempur Kontra Persik

  2. Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans - JPNN.com Bali

    Duo Anyar Bali United Jadi Andalan, Johnny Jansen Puji Persik, Usung Misi Revans

  3. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU