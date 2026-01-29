Kakanwil Eem Ungkap Alasan Gelar Safari Pelayanan & Bantuan Hukum di Bangli

bali.jpnn.com, BANGLI - Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum di Kabupaten Bangli, Kamis (29/1) yang dipusatkan di Museum Geopark Batur.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Kanwil Kemenkum Bali dalam mendekatkan layanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat melalui pendekatan pelayanan yang proaktif, terpadu, dan berkelanjutan.

Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan bahwa Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum merupakan bentuk nyata kehadiran negara melalui pendekatan pelayanan jemput bola.

“Pelayanan hukum tidak hanya dilakukan secara administratif dan berbasis kantor, tetapi juga harus hadir langsung di tengah masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan,” ujar Kakanwil Eem Nurmanah.

Kakanwil Eem menambahkan bahwa Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan hukum dan bantuan hukum.

Dalam acara ini juga ada konsultasi serta pendampingan hukum secara langsung, mencegah dan meminimalisasi potensi sengketa hukum melalui penguatan peran Posbankum.

Kemudian meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta memperkuat kehadiran negara dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum.

“Melalui Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum ini, kami memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan hukum secara mudah, cepat, dan responsif,” kata Kakanwil Eem Nurmanah.