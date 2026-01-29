Bali Gandeng SCALA by Metranet, Adopsi Infrastruktur Penyiaran Terpadu di Indonesia

JPNN.com

Kamis, 29 Januari 2026 – 20:13 WIB
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf meresmikan peluncuran siaran televisi digital dari Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali yang berlokasi di Desa Adat Amertasari, Sukasada, Buleleng. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Komunikasi dan Informatika Bali resmi menggandeng SCALA by Metranet, anak usaha PT Telkom Indonesia, sebagai mitra digitalisasi untuk mengoptimalkan Turyapada Tower.

Kolaborasi ini bertujuan menghadirkan solusi penyiaran TV digital berbasis teknologi Single Frequency Network (SFN) di seluruh wilayah Bali.

Teknologi SFN mengoptimalkan cakupan siaran Bali dalam satu frekuensi tunggal, sehingga gangguan sinyal di area perbukitan atau pelosok dapat diminimalisir.

Pendekatan ini menjamin konsistensi kualitas audio-visual yang diterima masyarakat, sekaligus memperkuat infrastruktur penyiaran digital yang lebih andal dan efisien.

“SCALA berupaya menghadirkan solusi digital yang selaras dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Implementasi penyiaran TV digital di Bali diharapkan dapat memperkuat layanan informasi publik sekaligus mendorong transformasi daerah secara berkelanjutan,” ujar Direktur Bisnis Metranet, Faisal Yusuf.

Turyapada Tower diresmikan langsung Gubernur Wayan Koster dengan melibatkan empat penyelenggara multipleksing nasional.

Infrastruktur ini dirancang untuk menghadirkan hingga 30 kanal televisi digital, sebagai bagian dari upaya memastikan kesetaraan akses informasi bagi seluruh masyarakat Bali.

