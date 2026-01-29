JPNN.com

Kamis, 29 Januari 2026 – 19:40 WIB
Bandara Ngurah Rai Pasang Thermal Scanner, Cegah Virus Nipah Masuk Bali - JPNN.com Bali
Thermo Scanner alias alat pemindai suhu tubuh terpasang di Bandara Gusti Ngurah Rai untuk mitigasi penyebaran Virus Nipah. Foto: PT AP I Ngurah Rai

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bandara I Gusti Ngurah Rai mulai meningkatkan pengawasan mengantisipasi terjadinya penularan Virus Nipah melalui pintu keluar masuk Bali.

Communication and Legal Division Head Bandara I Gusti Ngurah Rai Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan peningkatan pengawasan ini sehubungan dengan meningkatnya kasus penularan Virus Nipah di luar negeri.

Selain pengawasan lewat koordinasi, pengelola bandara juga berupaya mencegah masuknya pembawa virus dengan memaksimalkan thermal scanner di pintu kedatangan.

“Kami secara intensif juga melakukan koordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Denpasar dalam hal pengawasan di lingkungan bandara,” ujar Gede Eka Sandi Asmadi dilansir dari Antara.

Menurut Gede Eka Sandi, terdapat dua unit thermal scanner di kedatangan internasional, satu unit di kedatangan domestik, dan satu unit yang disiagakan di terminal VIP.

“Jika ditemukan penumpang yang menunjukkan gejala, maka akan ditindaklanjuti pihak BBKK dengan merujuk penumpang tersebut ke RSUP Prof Ngoerah,” kata Gede Eka Sandi Asmadi.

Bandara Gusti Ngurah Rai telah mengeluarkan imbauan agar penumpang yang akan terbang dari dan menuju Pulau Bali terus menjaga Kesehatan.

Penumpang juga dimintai memantau perkembangan informasi terkini terkait Virus Nipah demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Pengelola Bandara Ngurah Rai berupaya mencegah masuknya virus nipah dengan memaksimalkan thermal scanner di pintu kedatangan.
TAGS   bandara ngurah rai Thermal Scanner virus nipah Bali bandara bali BBKK Denpasar RSUP Prof Ngoerah Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar WHO

