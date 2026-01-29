Bangli Jadi Lokasi Pertama Safari Pelayanan & Bantuan Hukum, Kakanwil Merespons

bali.jpnn.com, BANGLI - Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

Hal itu terjadi melalui Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum di Kabupaten Bangli yang dipusatkan di Museum Geopark Batur, Kintamani, Kamis (29/1).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Kanwil Kemenkum Bali dalam memastikan layanan bantuan hukum dapat menjangkau masyarakat desa, desa adat dan kelompok rentan.

Terutama pelaku usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi dan pemahaman prosedur hukum.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa meningkatnya aktivitas pembangunan dan mobilitas masyarakat turut mendorong kompleksitas persoalan hukum di tengah masyarakat.

Meski hingga akhir 2025, Posbankum telah terbentuk di 717 desa dan kelurahan di Bali, tetapi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah diakses dan responsif masih tergolong tinggi.

Oleh karena itu, Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum dilaksanakan sebagai bentuk kehadiran negara melalui pendekatan pelayanan jemput bola.

Khususnya bagi masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses layanan.