JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Sasar Kaum Difabel Bangli, Mempermudah Akses AHU, KI & Artha Karya

Kemenkum Bali Sasar Kaum Difabel Bangli, Mempermudah Akses AHU, KI & Artha Karya

Kamis, 29 Januari 2026 – 19:08 WIB
Kemenkum Bali Sasar Kaum Difabel Bangli, Mempermudah Akses AHU, KI & Artha Karya - JPNN.com Bali
Kaum difabel di Kabupaten Bangli turut memanfaatkan program Artha Karya dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual yang digelar di Museum Geopark Batur, Kintamani, Kamis (29/1). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, BANGLI - Kaum difabel di Kabupaten Bangli turut memanfaatkan program Artha Karya dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual yang digelar di Museum Geopark Batur, Kintamani, Kamis (29/1).

Layanan jemput bola (on-site-service) ini menjadi bagian dari Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum yang diberikan jajaran Kemenkum Bali.

Melalui kegiatan ini, penyandang disabilitas memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan hukum secara langsung tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Baca Juga:

Dalam Safari Pelayanan dan Bantuan Hukum tersebut, Kanwil Kemenkum Bali menghadirkan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), layanan Kekayaan Intelektual (KI) dan Artha Karya.

Ada juga layanan konsultasi bantuan hukum gratis oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi.

Tersedia pula konsultasi hukum oleh penyuluh hukum, konsultasi pelaksanaan tugas keparalegal dan pelaporan Posbankum, konsultasi pemanfaatan JDIH dan pembentukan peraturan desa.

Baca Juga:

Kemudian layanan informasi pelaksanaan magang di Kemenkum Bali.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyampaikan bahwa pelayanan jemput bola menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kaum difabel di Kabupaten Bangli turut memanfaatkan program Artha Karya dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual yang digelar di Museum Geopark Batur, Kintamani
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali difabel bangli Museum Geopark Layanan AHU Layanan KI Artha Karya paralegal Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center - JPNN.com Bali

    John Herdman Ingin Bawa Timnas Indonesia Latihan di Bali United Training Center

  2. Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Marcos Reina Bongkar Kondisi Pemain, Optimistis Menang

  3. Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU