Kemenkum Bali Lelang Kendaraan Bermotor, Optimalisasi Barang Milik Negara

Kamis, 29 Januari 2026 – 14:12 WIB
Kabag Umum dan Tata Usaha Kanwil Kemenkum Bali I Nengah Sukadana hadir didampingi Tim Pokja Pengelolaan BMN melelang barang milik negara di KPKNL Denpasar, Kamis (29/1). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali melaksanakan kegiatan lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan bermotor.

Kegiatan lelang ini berlangsung, Kamis (29/1) di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar.

Lelang BMN yang dilaksanakan mencakup kendaraan bermotor dengan kondisi rusak berat sebagai bagian dari pengelolaan dan penatausahaan aset negara.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari upaya optimalisasi BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Umum dan Tata Usaha Kanwil Kemenkum Bali I Nengah Sukadana hadir langsung dalam kegiatan tersebut didampingi oleh Tim Pokja Pengelolaan BMN.

Kehadiran ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan lelang berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

“Pelaksanaan lelang ini dilakukan secara terbuka dan akuntabel melalui mekanisme lelang daring sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas,” ujar I Nengah Sukadana.

Ia menambahkan bahwa penggunaan sistem open bidding diharapkan dapat memberikan nilai yang wajar dan optimal bagi negara.

