APBD Bali 2025: PAD Tembus Rp 19,75 T, Badung Surplus Tertinggi, 4 Daerah Defisit

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali mencatat pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten, kota dan provinsi di Pulau Dewata pada 2025 mencapai Rp19,75 triliun.

Angka tersebut tumbuh 7,87 persen dibandingkan 2024 sebesar Rp16,33 triliun.

Menurut Kepala Kantor Wilayah DJPb Bali Muhamad Mufti Arkan, nilai APBD di Bali 2025 surplus sebesar Rp1,22 triliun.

Kontributor terbesar dari PAD itu adalah pajak daerah sebesar Rp15 triliun yang disumbangkan dominan oleh pajak yang berkaitan dengan sektor pariwisata, seperti akomodasi, makan dan minum.

Kemudian pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebesar Rp8,66 triliun.

“Total pendapatan daerah seluruh pemerintah daerah (pemda) di Bali, mencapai Rp33,08 triliun, naik 1,91 persen dibandingkan realisasi 2024 mencapai Rp29,79 triliun,” ujar Muhammad Mufti Arkan dilansir dari Antara.

Selain dari PAD, pendapatan juga bersumber dari dana transfer sebesar Rp13,3 triliun.

Belanja daerah pemda di Bali selama 2025 mencapai Rp31,8 triliun dengan pengeluaran paling besar untuk belanja operasi sebesar Rp21,6 triliun.