JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Kamis (29/1): Baik Memberi Nasihat, Orang Sakit Jangan Dipindah

Kalender Bali Kamis (29/1): Baik Memberi Nasihat, Orang Sakit Jangan Dipindah

Kamis, 29 Januari 2026 – 05:47 WIB
Kalender Bali Kamis (29/1): Baik Memberi Nasihat, Orang Sakit Jangan Dipindah - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Kamis 29 Januari 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Matal. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (29/1) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Umanis Matal.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (29/1) dilansir

Kalender Bali Kamis 29 Januari 2026 bertepatan dengan Wraspati Umanis Matal: Hari baik memberikan nasihat, jangan memindahkan orang sakit
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Baik Memberikan Nasihat Jangan Memindahkan Orang Sakit Dewasa Ayu Kalender Bali Kamis 29 Januari 2026 Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu Wraspati Umanis Matal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Lini Belakang Persik Rapuh, Marcos Reina Putar Otak Menjelang Kontra Bali United

  2. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  3. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU