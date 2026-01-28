Bali Memasuki Sasih Kawulu, Waspada Angin Kencang, Pohon Tumbang & Longsor

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 11:06 WIB
Ilustrasi perkiraan angin kencang yang terjadi di Bali selama Sasih Kawalu. Foto: Humas Polres Tabanan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca ekstrem di Bali belum mereda.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali minta masyarakat mewaspadai angin kencang selama Sasih Kawulu atau bulan ke delapan berdasarkan Kalender Saka umat Hindu.

Diketahui tahun ini Sasih Kawulu akan jatuh pada awal Februari, purnama atau bulan penuh ke delapan akan jatuh pada 2 Februari dan tilem atau bulan mati pada 16 Februari.

Periode ini selain menandakan semakin dekatnya Hari Suci Nyepi, juga kearifan lokal penanda datangnya Angin Barat.

“Ada ancaman tambahan, karena akan memasuki Sasih Kawulu di Bali.

Artinya potensi angin akan meningkat.

Oleh karena itu mari semua untuk waspada,” kata Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Fenomena angin kencang selama Sasih Kawulu setiap tahun rutin memberi dampak, salah satunya pohon tumbang.

