Jembrana Gandeng Swasta Bangun Jaringan SPAM, Sokong PSN Pengambengan

Rabu, 28 Januari 2026 – 10:40 WIB
Ilustrasi PSN Pelabuhan Perikanan Pengambengan Jembrana, Bali. Foto: Pemprov Bali

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Perikanan Pengambengan di Jembrana, Bali, masih terus berjalan.

Hingga awal 2026, progres fisik difokuskan pada pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang.

Salah satunya diwujudkan dengan penandatanganan kerja sama pembangunan jaringan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara Pemkab Jembrana yang diwakili Perumda Tirta Amertha Jati dengan pihak swasta, PT. Tigalapan Adam Internasional.

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung Selasa (27/1) kemarin menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan air bersih.

Khususnya dalam mendukung operasional kawasan pelabuhan perikanan yang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah.

Penandatanganan MoU ini dihadiri Kepala BPBPK Bali Sunarjito, Sekda Jembrana I Made Budiasa dan Direktur Perumda Tirta Amertha Jati I Gede Puriawan.

Komisaris PT. Tigalapan Adam Internasional, Mohd. Reza Pahlevi berharap kerja sama ini dapat berjalan lancar sesuai rencana demi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga di Jembrana.

"Kami sangat mengapresiasi diberi kesempatan menjadi kami mitra dalam menyukseskan PSN Pelabuhan Perikanan Pengambengan," kata Reza Pahlevi.

Keberadaan SPAM di PSN PPI Pengambengan sangat vital untuk menunjang aktivitas di kawasan pelabuhan, baik yang berada di zona inti maupun luar.
