Upacara Piodalan Pura di Bali, Rabu (28/1), Cek Jadwal & Lokasinya!

Rabu, 28 Januari 2026 – 06:40 WIB
Ilustrasi umat Hindu melaksanakan upacara piodalan hari ini. Foto: ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo/nym/kye.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (28/1) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Matal.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Hari ini, sejumlah pura dan merajan di Bali menggelar upacara piodalan alias Dewa Yadnya.

Upacara piodalan ini bertujuan untuk memulai pembersihan pada setiap Parahyangan.

Dilansir dari sejumlah literatur, piodalan diartikan sebagai perayaan hari jadi tempat suci.

Upacara ini menjadi kewajiban para krama Bali dalam rangka membayar utang ke Ida Hyang Widi Wasa beserta seluruh manifestasinya yang berstana (bersemayam) di Pura Kahyangan Desa.

Piodalan yang dilaksanakan di Pura Kahyangan Desa dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan ada juga yang digelar setiap setahun sekali.

Tujuan upacara piodalan adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. 

Jadwal upacara piodalan Pura di Bali Rabu (28/1) saat Buda Kliwon Matal: Tersebar di Gianyar, Buleleng, Denpasar dan Besakih
