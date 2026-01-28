Kalender Bali Rabu (28/1): Baik Bikin Ranjau, Lubang Penghalang & Alat Perangkap

JPNN.com

Rabu, 28 Januari 2026 – 05:42 WIB
Ilustrasi kalender Bali Rabu 28 Januari 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Matal. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (28/1) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Kliwon Matal.

Hari ini bertepatan dengan Kajeng Kliwon.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Kalender Bali Rabu 28 Januari 2026 bertepatan dengan Buda Kliwon Matal: Hari baik membuat ranjau, lubang penghalang & alat perangkap
