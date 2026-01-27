Kemenkum NTB Gandeng Pemkot Bima, 41 Peserta Siap Raih Gelar NLP

bali.jpnn.com, BIMA - Kanwil Kemenkum NTB melakukan koordinasi dengan Pemkot Bima dalam rangka persiapan pendampingan aktualisasi peserta Pelatihan Paralegal Gelombang III, Selasa (27/1).

‎‎Tim Kanwil Kemenkum NTB yang dipimpin Kadiv PPPH Edward James Sinaga diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Bima, Muhammad Fakhrunraji.

‎‎Dalam pertemuan tersebut, Edward James Sinaga menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemkot Bima.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi ini bertujuan untuk mempersiapkan dan memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan pendampingan aktualisasi pelatihan paralegal yang akan dilaksanakan, Rabu (28/1) besok.

‎Edward menjelaskan, kegiatan pendampingan ini merupakan bentuk reward bagi Kota Bima yang menjadi salah satu kabupaten/kota tercepat dalam mencapai 100 persen pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

‎“Kami berharap 41 peserta dari perangkat desa dan kelurahan di Kota Bima dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, lulus, serta memperoleh sertifikasi gelar non-akademik Non-Litigation Peacemaker (NLP) untuk mendampingi masyarakat sebagai juru damai,” ujar Edward.

‎Sekda Kota Bima, Muhammad Fakhrunraji, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kanwil Kemenkum NTB yang telah memilih Kota Bima sebagai lokasi pelaksanaan pendampingan aktualisasi pelatihan paralegal secara langsung.

‎‎Ia menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Bima untuk mendukung penuh kegiatan tersebut, termasuk memfasilitasi pelaksanaannya di Aula Kantor Wali Kota Bima.