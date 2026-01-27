JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Raih Peringkat I Pengelolaan Anggaran Tahun 2025, Berkinerja Unggul

Kemenkum Bali Raih Peringkat I Pengelolaan Anggaran Tahun 2025, Berkinerja Unggul

Selasa, 27 Januari 2026 – 15:02 WIB
Kemenkum Bali Raih Peringkat I Pengelolaan Anggaran Tahun 2025, Berkinerja Unggul - JPNN.com Bali
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan menyerahkan penghargaan kepada Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah di Aula A GKN I Denpasar, Selasa (27/1). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menorehkan prestasi gemilang pada awal tahun 2026.

Kanwil Kemenkum Bali berhasil menyabet Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Kecil atas penilaian kinerja pelaksanaan anggaran semester II tahun anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan.

Baca Juga:

Penghargaan diserahkan serangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinergi Mengawal APBN Tahun 2026 yang digelar di Aula A GKN I Denpasar, Selasa (27/1).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir secara langsung didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kepala Bidang Pelayanan AHU.

Prestasi ini diraih khusus oleh satuan kerja Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan kode satker 692059 yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkum Bali.

Baca Juga:

Selain Kanwil Kemenkum Bali, kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan satuan kerja mitra KPPN Denpasar lainnya.

Seperti BPK Perwakilan Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar, Bidang TIK Polda Bali, Polresta Denpasar, hingga Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III.

Kemenkum Bali berhasil menyabet Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Kecil atas penilaian kinerja pelaksanaan anggaran semester II tahun anggaran 2025
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah penghargaan Divisi AHU Kemenkum Bali Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU