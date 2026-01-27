Kemenkum Bali Raih Peringkat I Pengelolaan Anggaran Tahun 2025, Berkinerja Unggul

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menorehkan prestasi gemilang pada awal tahun 2026.

Kanwil Kemenkum Bali berhasil menyabet Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Pagu Kecil atas penilaian kinerja pelaksanaan anggaran semester II tahun anggaran 2025 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Denpasar.

Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan.

Penghargaan diserahkan serangkaian kegiatan Koordinasi dan Sinergi Mengawal APBN Tahun 2026 yang digelar di Aula A GKN I Denpasar, Selasa (27/1).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir secara langsung didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kepala Bidang Pelayanan AHU.

Prestasi ini diraih khusus oleh satuan kerja Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan kode satker 692059 yang berada di bawah naungan Kanwil Kemenkum Bali.

Selain Kanwil Kemenkum Bali, kegiatan ini juga dihadiri oleh pimpinan satuan kerja mitra KPPN Denpasar lainnya.

Seperti BPK Perwakilan Provinsi Bali, Pengadilan Tinggi Denpasar, Bidang TIK Polda Bali, Polresta Denpasar, hingga Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III.