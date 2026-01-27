JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini BP3MI Bali Fasilitasi Pemulangan PMI Kapal Kargo MV Sun Lie dari Busan Korsel

BP3MI Bali Fasilitasi Pemulangan PMI Kapal Kargo MV Sun Lie dari Busan Korsel

Selasa, 27 Januari 2026 – 14:48 WIB
BP3MI Bali Fasilitasi Pemulangan PMI Kapal Kargo MV Sun Lie dari Busan Korsel - JPNN.com Bali
Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali memfasilitasi pemulangan transit seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Just Manoppo di Bandara Gusti Ngurah Rai sebelum pulang ke Jakarta. Foto: Kementerian P2MI

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali memfasilitasi pemulangan transit seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Just Manoppo.

Just Manoppo merupakan anak buah kapal (ABH) Kapal Kargo MV Sun Lie yang sedang mengalami sakit saat bekerja.

Just Manoppo dipulangkan dari Busan, Korea Selatan, ke daerah asal Jakarta dengan pendampingan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul.

Baca Juga:

Just Manoppo tiba di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, menggunakan maskapai Busan Air BX601, akhir pekan lalu pukul 23.58 WITA.

Setiba di Bali, Just Manoppo diistirahatkan sementara di Kantor BP3MI Bali untuk memastikan kondisi kesehatan tetap terpantau sebelum melanjutkan penerbangan selanjutnya menuju Jakarta.

Setelah dipastikan sehat, Just Manoppo diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-401 pukul 07.00 WITA.

Baca Juga:

Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Bali Kadek Agus Arnawa mengatakan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk hadir memberikan pelindungan kepada PMI dalam situasi dan kondisi apa pun.

“Negara akan selalu hadir dan mengupayakan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan dan kendala apa pun.

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali memfasilitasi pemulangan transit seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Just Manoppo.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   BP3MI Bali pekerja migran indonesia PMI Busan Korsel Bali bandara ngurah rai Kapal Kargo MV Sun Lie

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU