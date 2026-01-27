BP3MI Bali Fasilitasi Pemulangan PMI Kapal Kargo MV Sun Lie dari Busan Korsel

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Bali memfasilitasi pemulangan transit seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bernama Just Manoppo.

Just Manoppo merupakan anak buah kapal (ABH) Kapal Kargo MV Sun Lie yang sedang mengalami sakit saat bekerja.

Just Manoppo dipulangkan dari Busan, Korea Selatan, ke daerah asal Jakarta dengan pendampingan dari pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul.

Just Manoppo tiba di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, menggunakan maskapai Busan Air BX601, akhir pekan lalu pukul 23.58 WITA.

Setiba di Bali, Just Manoppo diistirahatkan sementara di Kantor BP3MI Bali untuk memastikan kondisi kesehatan tetap terpantau sebelum melanjutkan penerbangan selanjutnya menuju Jakarta.

Setelah dipastikan sehat, Just Manoppo diterbangkan ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA-401 pukul 07.00 WITA.

Pengantar Kerja Ahli Muda BP3MI Bali Kadek Agus Arnawa mengatakan negara memiliki tanggung jawab penuh untuk hadir memberikan pelindungan kepada PMI dalam situasi dan kondisi apa pun.

“Negara akan selalu hadir dan mengupayakan pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dalam keadaan dan kendala apa pun.