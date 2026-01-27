Program Bedah Warung Bergulir di Jembrana, Bupati Kembang Dorong UMKM Naik Kelas

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Upaya penguatan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali.

Terbaru, Bumdes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Kecamatan Melaya melakukan aksi nyata dengan menyalurkan bantuan bedah warung bagi warga di Kelurahan Gilimanuk.

Program ini merupakan pengembangan dari aksi sosial sebelumnya.

Jika sebelumnya fokus pada bedah rumah, kini bantuan merambah ke sektor produktif untuk mendongkrak ekonomi keluarga.

Menurut perwakilan Bumdes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Melaya, Triana, bantuan ini adalah komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi sosial.

"Untuk 2026, kami menyerahkan satu unit bantuan bedah warung dengan anggaran Rp30 juta.

Ada lagi bantuan empat unit bedah rumah bagi warga kurang mampu yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Melaya," ujar Triana.

Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.