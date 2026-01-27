JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Program Bedah Warung Bergulir di Jembrana, Bupati Kembang Dorong UMKM Naik Kelas

Program Bedah Warung Bergulir di Jembrana, Bupati Kembang Dorong UMKM Naik Kelas

Selasa, 27 Januari 2026 – 12:06 WIB
Program Bedah Warung Bergulir di Jembrana, Bupati Kembang Dorong UMKM Naik Kelas - JPNN.com Bali
Bupati Jembrana Made Kembang Hartawan menghadiri peletakan batu pertama program bedah warung milik Dodi Biantoro, warga Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Senin (26/1) kemarin. Foto: Humas Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Upaya penguatan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali.

Terbaru, Bumdes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Kecamatan Melaya melakukan aksi nyata dengan menyalurkan bantuan bedah warung bagi warga di Kelurahan Gilimanuk.

Program ini merupakan pengembangan dari aksi sosial sebelumnya.

Baca Juga:

Jika sebelumnya fokus pada bedah rumah, kini bantuan merambah ke sektor produktif untuk mendongkrak ekonomi keluarga.

Menurut perwakilan Bumdes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Melaya, Triana, bantuan ini adalah komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi sosial.

"Untuk 2026, kami menyerahkan satu unit bantuan bedah warung dengan anggaran Rp30 juta.

Baca Juga:

Ada lagi bantuan empat unit bedah rumah bagi warga kurang mampu yang tersebar di beberapa desa di Kecamatan Melaya," ujar Triana.

Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan.

Bumdes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Kecamatan Melaya melakukan aksi nyata dengan menyalurkan bantuan bedah warung bagi warga di Kelurahan Gilimanuk
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Program Bedah Warung Bedah Warung Jembrana gilimanuk Bupati Kembang Hartawan UMKM Bumdes Bersama Tunas Mekar Sejahtera Jaya LKD Melaya

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU