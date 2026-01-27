Gempa M 5,7 di Pacitan Jawa Timur Terasa hingga ke Bali, Warga Semburat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gempa mengguncang wilayah pesisir, Selasa (27/1).

Gempa hari ini menguncang wilayah Pacitan, Jawa Timur, pada pukul 08.20 WIB atau 09.20 WITA dengan magnitudo 5,7 skala richter.

Episenter gempa terletak pada koordinat 8,18° LS - 111,33° BT, atau tepatnya berlokasi di darat 24 km arah tenggara Pacitan, Jawa Timur pada kedalaman 122 km.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis lindu menengah akibat adanya aktivitas deformasi batuan dalam lempeng,” ujar Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono dalam pernyataan resminya.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” imbuhnya.

Meski gempa terjadi di Provinsi Jawa Timur, tetapi getaran gempa tersangka hingga ke wilayah Bali, seperti Denpasar, Kuta hingga Karangasem dengan skala intensitas II – III MMI.

Warga Denpasar bahkan ada yang keluar rumah karena getarannya lumayan keras.

Getaran gempa juga dirasakan warga Jember hingga Mojokerto dengan intensitas yang sama.