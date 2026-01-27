JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 07:12 WIB
Jejak Hijau Handara: Mewariskan Ekosistem Pegunungan yang Sehat bagi Masa Depan - JPNN.com Bali
Suasana Handara Golf and Resort Bali. Foto: Handara for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Sebagai salah satu destinasi ikonik di Bali, Handara Golf & Resort Bali menegaskan komitmennya terhadap kelestarian lingkungan sejak awal berdiri.

Berlokasi di kawasan pegunungan Bedugul, Handara memandang keberlanjutan bukan sebagai tren, melainkan sebagai bagian dari identitas dan tanggung jawab jangka panjang terhadap alam dan masyarakat sekitar.

Handara mendedikasikan 80 hektare dari total 99 hektare lahannya sebagai area resapan air alami melalui penggunaan rumput lokal pada fairway.

Komitmen hijau ini diperkuat dengan penanaman 700 pohon baru dalam kurun waktu lima tahun terakhir untuk menjaga ekosistem kawasan.

Penanaman ini bukan sekadar simbolis, melainkan merupakan bagian dari upaya nyata untuk memperkuat keanekaragaman hayati (biodiversity), menjaga keseimbangan ekosistem, serta meningkatkan daya dukung lingkungan pegunungan.

Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Handara untuk membangun ekosistem pegunungan yang sehat, resilien, dan kaya keanekaragaman hayati.

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Handara juga melaksanakan program penanaman pohon di sekolah berbagai daerah sekaligus bersama Pemerintah Desa Pancasari di sekolah-sekolah lokal.

Melalui program ini, penanaman pohon dilakukan bersama siswa dan guru sebagai bagian dari edukasi lingkungan sejak dini, sekaligus memperkuat penghijauan di lingkungan sekolah dan desa.

