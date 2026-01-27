Setengah Abad Handara: Menjaga Harmoni Alam & Ekologis di Jantung Pancasari

bali.jpnn.com, BULELENG - Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul selama hampir 50 tahun terakhir.

Hidup di wilayah pegunungan memberikan keindahan alam yang luar biasa, udara sejuk yang menyehatkan, serta lanskap hijau yang menjadi kebanggaan bersama.

Namun, di sisi lain, kawasan pegunungan juga memiliki tantangan ekologis alami, termasuk pola curah hujan yang tinggi dan dinamika aliran air yang dapat menimbulkan genangan atau banjir musiman.

Sebagai bagian dari komunitas Desa Pancasari, Handara memahami bahwa tantangan ini merupakan bagian dari realitas alam yang telah dihadapi bersama selama puluhan tahun.

Wilayah Desa Pancasari memiliki karakter geografis dan hidrologi yang kompleks.

Dalam kondisi hujan deras yang turun secara berturut-turut selama beberapa hari, genangan dan banjir musiman dapat terjadi, termasuk di area Handara sendiri.

“Sebagai destinasi yang berada di kawasan pegunungan, kami memandang isu air dan banjir sebagai tantangan ekologis bersama, bukan persoalan satu pihak,” ujar Legal Handara Golf & Resort Bali, Evy Krisna.

Pada prinsipnya, kata Evy Krisna, Handara memiliki komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan lingkungan.