JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Setengah Abad Handara: Menjaga Harmoni Alam & Ekologis di Jantung Pancasari

Setengah Abad Handara: Menjaga Harmoni Alam & Ekologis di Jantung Pancasari

Selasa, 27 Januari 2026 – 06:55 WIB
Setengah Abad Handara: Menjaga Harmoni Alam & Ekologis di Jantung Pancasari - JPNN.com Bali
Handara Golf & Resort Bali saat diabadikan dari atas. Foto: Handara for JPNN

bali.jpnn.com, BULELENG - Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul selama hampir 50 tahun terakhir.

Hidup di wilayah pegunungan memberikan keindahan alam yang luar biasa, udara sejuk yang menyehatkan, serta lanskap hijau yang menjadi kebanggaan bersama.

Namun, di sisi lain, kawasan pegunungan juga memiliki tantangan ekologis alami, termasuk pola curah hujan yang tinggi dan dinamika aliran air yang dapat menimbulkan genangan atau banjir musiman.

Baca Juga:

Sebagai bagian dari komunitas Desa Pancasari, Handara memahami bahwa tantangan ini merupakan bagian dari realitas alam yang telah dihadapi bersama selama puluhan tahun.

Wilayah Desa Pancasari memiliki karakter geografis dan hidrologi yang kompleks.

Dalam kondisi hujan deras yang turun secara berturut-turut selama beberapa hari, genangan dan banjir musiman dapat terjadi, termasuk di area Handara sendiri.

Baca Juga:

“Sebagai destinasi yang berada di kawasan pegunungan, kami memandang isu air dan banjir sebagai tantangan ekologis bersama, bukan persoalan satu pihak,” ujar Legal Handara Golf & Resort Bali, Evy Krisna.

Pada prinsipnya, kata Evy Krisna, Handara memiliki komitmen kuat dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

Handara Golf & Resort Bali tumbuh dan berkembang bersama alam dan masyarakat Desa Pancasari di kawasan pegunungan Bedugul selama hampir 50 tahun terakhir.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Handara Handara Golf & Resort Bali Pancasari desa pancasari ekologis lingkungan

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU