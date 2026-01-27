Prakiraan Cuaca Bali Selasa (27/1): Waspada Hujan Petir & Angin Kencang

JPNN.com

Selasa, 27 Januari 2026 – 06:37 WIB
Ilustrasi hujan mengguyur wilayah Bali hari ini. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 27 – 30 Januari 2025.

BMKG memperkirakan Selasa hari ini (27/1) cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Level waspada yang ditandai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Bangli, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

BMKG juga meminta masyarakat agar mewaspadai potensi angin kencang hari ini di Badung, Denpasar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng.

Berdasarkan kondisi sinoptik, pola angin di perairan utara dan selatan Bali umumnya bergerak dari arah barat-utara dengan kecepatan angin diperkirakan hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam.

BMKG Denpasar menjelaskan kondisi angin dan gelombang laut berisiko terhadap keselamatan pelayaran di perairan Bali, baik di perairan utara maupun selatan Bali.

“Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali,” kata Kepala BBMKG Wilayah III Cahyo Nugroho dilansir dari Antara.

BMKG Denpasar memprakirakan potensi gelombang tinggi itu berpeluang terjadi di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali.

