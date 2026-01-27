JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Selasa (27/1): Tak Baik untuk Pernikahan, Rapat & Membeli Binatang

Kalender Bali Selasa (27/1): Tak Baik untuk Pernikahan, Rapat & Membeli Binatang

Selasa, 27 Januari 2026 – 05:54 WIB
Kalender Bali Selasa (27/1): Tak Baik untuk Pernikahan, Rapat & Membeli Binatang - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Selasa 27 Januari 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Matal. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (27/1) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Wage Matal.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (27/1) dilansir

Kalender Bali Selasa 27 Januari 2026 bertepatan dengan Anggara Wage Matal: Hari tidak baik untuk pernikahan, rapat & membeli binatang
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali pernikahan rapat Membeli Binatang Kalender Bali Selasa 27 Januari 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Anggara Wage Matal Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini - JPNN.com Bali

    Persik vs Bali United: Suporter Wajib Memakai Tiket Gelang, Harganya Sebegini

  2. Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini - JPNN.com Bali

    Jens Raven Pecah Telur, Cetak Gol Perdana Setelah 13 Laga, Kecewa Karena Ini

  3. Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Bersyukur Meski Bali United Gagal Menang, Puji Mentalitas Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU