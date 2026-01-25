JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Update Proyek JLS! Target Mulai 2026, Urai Kemacetan di Badung Selatan

Update Proyek JLS! Target Mulai 2026, Urai Kemacetan di Badung Selatan

Minggu, 25 Januari 2026 – 20:51 WIB
Update Proyek JLS! Target Mulai 2026, Urai Kemacetan di Badung Selatan - JPNN.com Bali
Ilustrasi proyek jalan lingkar selatan Badung. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, BADUNG - Dinas PUPR Badung mulai melaksanakan sosialisasi lanjutan pengadaan lahan untuk tiga fase akhir Jalan Lingkar Selatan (JLS), yakni ruas Pedati – Pantai Balangan – Jimbaran.

Penyelesaian tahap ini diharapkan menjadi pintu masuk dimulainya pembangunan fisik JLS pada 2026–2027.

JLS dirancang untuk menjawab kebutuhan mobilitas di wilayah Badung Selatan, pusat pertumbuhan pariwisata Kabupaten Badung.

Baca Juga:

Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Badung I Putu Teddy Widnyana Putra mengatakan sosialisasi dilakukan kepada pemilik lahan di tiga trase tersebut.

Pada 2025 lalu proses pengadaan sempat tertunda karena sebagian pemilik lahan belum teridentifikasi, sehingga diperlukan penyesuaian trase sesuai penetapan lokasi.

“Pada 2026 ini kami kembali mengundang seluruh pemilik lahan, baik yang sudah maupun belum terukur.

Baca Juga:

Secara umum mereka menyatakan setuju, dan telah menandatangani surat pernyataan persetujuan rencana pembangunan tiga trase Jalan Lingkar Selatan,” kata Putu Teddy dilansir dari laman Pemkab Badung.

Mayoritas lahan pada ruas Pedati–Pantai Balangan–Jimbaran dimiliki oleh kawasan Bali Pecatu Graha (BPG) dan Jimbaran Hijau (JH).

Dinas PUPR Badung mulai melaksanakan sosialisasi lanjutan pengadaan lahan untuk tiga fase akhir Jalan Lingkar Selatan (JLS), yakni ruas Pedati – Pantai Balangan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Jalan Lingkar Selatan Proyek Jalan Lingkar Selatan Dinas PUPR Badung pemkab badung Badung Selatan Ruas Pedati – Pantai Balangan – Jimbaran

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit

  2. Level Semen Padang Sudah Berbeda, Dejan Antonic Puas: Misi Kami Berhasil - JPNN.com Bali

    Level Semen Padang Sudah Berbeda, Dejan Antonic Puas: Misi Kami Berhasil

  3. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU