JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Backbone SPKLU di Bali Diperkuat, Rilis Fitur Trip Planner hingga Hotline 24 Jam

Backbone SPKLU di Bali Diperkuat, Rilis Fitur Trip Planner hingga Hotline 24 Jam

Minggu, 25 Januari 2026 – 19:52 WIB
Backbone SPKLU di Bali Diperkuat, Rilis Fitur Trip Planner hingga Hotline 24 Jam - JPNN.com Bali
Petugas PLN mendampingi pengguna yang melakukan pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU. Foto: ANTARA/HO-PLN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Retail dan Niaga PT. PLN (Persero) Adi Priyanto mengungkapkan bahwa kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi pengguna.

Utamanya penghematan biaya operasional harian karena biaya pengisian daya (listrik) lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil dan perawatan mesin yang lebih sederhana.

“Pengguna juga menikmati pengalaman berkendara yang senyap, akselerasi instan, bebas emisi,” ujar Adi Priyanto saat rapat Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Gubernur Wayan Koster, Sabtu (24/1) kemarin.

Baca Juga:

Adi Priyanto memastikan PLN menyuplai listrik yang reliable dalam mendukung berbagai aktivitas industri dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing guna mendorong perekonomian bangsa.

Perencanaan infrastruktur kendaraan Listrik telah dimasukkan ke dalam RUPTL dan RJPP PLN.

“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah infrastruktur charging secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan, sehingga menjadi episentrum pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi melalui PLN Mobile.

Baca Juga:

Jadi, pengguna EV menjadi lebih mudah dan nyaman dalam satu genggaman,” kata Adi Priyanto.

Menurutnya, PLN mempermudah pengguna EV melalui berbagai layanan di PLN Mobile dengan fitur Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU.

PLN mempermudah pengguna EV melalui berbagai layanan di PLN Mobile dengan fitur Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PLN PT PLN Persero SPKLU Fitur Trip Planner Hotline SPKLU 24 Jam PLN Mobile Bali Koster kendaraan listrik Electric Vehicle

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit

  2. Level Semen Padang Sudah Berbeda, Dejan Antonic Puas: Misi Kami Berhasil - JPNN.com Bali

    Level Semen Padang Sudah Berbeda, Dejan Antonic Puas: Misi Kami Berhasil

  3. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU