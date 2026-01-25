Backbone SPKLU di Bali Diperkuat, Rilis Fitur Trip Planner hingga Hotline 24 Jam

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktur Retail dan Niaga PT. PLN (Persero) Adi Priyanto mengungkapkan bahwa kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) menawarkan berbagai manfaat signifikan bagi pengguna.

Utamanya penghematan biaya operasional harian karena biaya pengisian daya (listrik) lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil dan perawatan mesin yang lebih sederhana.

“Pengguna juga menikmati pengalaman berkendara yang senyap, akselerasi instan, bebas emisi,” ujar Adi Priyanto saat rapat Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik bersama Gubernur Wayan Koster, Sabtu (24/1) kemarin.

Adi Priyanto memastikan PLN menyuplai listrik yang reliable dalam mendukung berbagai aktivitas industri dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing guna mendorong perekonomian bangsa.

Perencanaan infrastruktur kendaraan Listrik telah dimasukkan ke dalam RUPTL dan RJPP PLN.

“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah infrastruktur charging secara signifikan melalui inovasi berkelanjutan, sehingga menjadi episentrum pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi melalui PLN Mobile.

Jadi, pengguna EV menjadi lebih mudah dan nyaman dalam satu genggaman,” kata Adi Priyanto.

Menurutnya, PLN mempermudah pengguna EV melalui berbagai layanan di PLN Mobile dengan fitur Trip Planner untuk mencari lokasi SPKLU.