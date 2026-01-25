Jembrana Uji Coba Food Truck, Strategi Promosi Kuliner Lokal

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Pemkab Jembrana mulai melakukan uji coba operasional unit Jembrana Food Truck bertempat di Gedung Kesenian Ir. Soekarno, akhir pekan.

Food truck ini dirancang sebagai strategi jemput bola untuk memperkenalkan produk kuliner unggulan Jembrana kepada masyarakat luas secara dinamis.

Fokus utama program ini adalah promosi. Berbagai produk lokal akan dipasarkan oleh kru yang ramah dan kompeten.

Dalam tahap uji coba ini, pihak Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Jembrana melakukan seleksi ketat terhadap produk kuliner yang masuk.

Verifikasi disesuaikan dengan fasilitas alat yang tersedia di dalam unit, seperti showcase pendingin, penghangat, hingga microwave.

Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan mengatakan food truck ini merupakan solusi bagi pelaku UMKM agar tidak hanya terpaku pada satu lokasi jualan.

“Ini adalah upaya inisiatif kami memperkenalkan UMKM secara dinamis.

Jadi tidak statis di satu tempat, tetapi bisa bergerak ke mana saja, terutama ke pusat keramaian seperti acara piodalan atau ngenteg linggih,” ujar Bupati Kembang Hartawan dilansir dari laman Pemkab Jembrana.