JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini UHN Sugriwa Buka Prodi Kedokteran, Satu-satunya PT Agama Hindu di Indonesia

UHN Sugriwa Buka Prodi Kedokteran, Satu-satunya PT Agama Hindu di Indonesia

Minggu, 25 Januari 2026 – 15:28 WIB
UHN Sugriwa Buka Prodi Kedokteran, Satu-satunya PT Agama Hindu di Indonesia - JPNN.com Bali
Bupati Bangli Bali Sang Nyoman Sedana Arta (kiri) berjalan bersama Rektor UHN Sugriwa Prof I Gusti Ngurah Sudiana di sela-sela visitasi Kementerian Kesehatan terkait program studi kedokteran di UHN Sugriwa di Bangli. Foto: ANTARA/HO-Pemkab Bangli

bali.jpnn.com, BANGLI - Universitas Hindu Negeri (UHN) Sugriwa terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Provinsi Bali.

Salah satunya dengan membuka program studi kedokteran di Bangli, Bali.

Saat ini, fasilitas gedung prodi kedokteran sudah disiapkan di kampus tersebut yang dipusatkan di Kubu, Kabupaten Bangli.

Baca Juga:

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahkan telah meninjau gedung prodi kedokteran tersebut sebagai salah satu persiapan yang diharapkan dapat mencetak lebih banyak dokter berkualitas di tanah air.

Prodi Kedokteran UHN Sugriwa akan menjadi satu-satunya yang dibuka di bawah naungan Perguruan Tinggi (PT) Keagamaan Hindu di Indonesia.

Rektor UHN Sugriwa Prof I Gusti Ngurah Sudiana menyatakan kesiapan institusinya dalam mengelola program studi strategis tersebut.

Baca Juga:

Ia menjelaskan kurikulum yang diterapkan akan mengintegrasikan ilmu kedokteran modern dan Ilmu Kedokteran Komplementer berbasis nilai-nilai Hindu dan kearifan lokal Bali.

“Kami telah menyiapkan sarana prasarana serta sumber daya (SDM) pengajar yang kompeten.

Universitas Hindu Negeri (UHN) Sugriwa terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Bali dengan membuka Prodi Kedokteran
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Universitas Negeri Hindu Sugriwa UHN Sugriwa bangli Prodi Kedokteran Perguruan Tinggi Agama Hindu Indonesia Kemenkes pemkab bangli Rektor UHN Sugriwa Prof I Gusti Ngurah Sudiana Bupati Bangli Nyoman Sedana Arta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Kesal Dua Gol Semen Padang Kontra Bali United Dianulir Wasit

  2. Level Semen Padang Sudah Berbeda, Dejan Antonic Puas: Misi Kami Berhasil - JPNN.com Bali

    Level Semen Padang Sudah Berbeda, Dejan Antonic Puas: Misi Kami Berhasil

  3. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU