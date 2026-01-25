UHN Sugriwa Buka Prodi Kedokteran, Satu-satunya PT Agama Hindu di Indonesia

bali.jpnn.com, BANGLI - Universitas Hindu Negeri (UHN) Sugriwa terus bertransformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Provinsi Bali.

Salah satunya dengan membuka program studi kedokteran di Bangli, Bali.

Saat ini, fasilitas gedung prodi kedokteran sudah disiapkan di kampus tersebut yang dipusatkan di Kubu, Kabupaten Bangli.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahkan telah meninjau gedung prodi kedokteran tersebut sebagai salah satu persiapan yang diharapkan dapat mencetak lebih banyak dokter berkualitas di tanah air.

Prodi Kedokteran UHN Sugriwa akan menjadi satu-satunya yang dibuka di bawah naungan Perguruan Tinggi (PT) Keagamaan Hindu di Indonesia.

Rektor UHN Sugriwa Prof I Gusti Ngurah Sudiana menyatakan kesiapan institusinya dalam mengelola program studi strategis tersebut.

Baca Juga: Kemenag Rancang Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa World Class University

Ia menjelaskan kurikulum yang diterapkan akan mengintegrasikan ilmu kedokteran modern dan Ilmu Kedokteran Komplementer berbasis nilai-nilai Hindu dan kearifan lokal Bali.

“Kami telah menyiapkan sarana prasarana serta sumber daya (SDM) pengajar yang kompeten.