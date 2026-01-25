Buleleng Gelar Festival Pengerupukan II Menyambut Nyepi, Target Masuk KEN

bali.jpnn.com, BULELENG - Desa Adat Buleleng kembali menggelar Festival Pengerupukan untuk kedua kalinya demi menggenjot kreativitas yomana.

Pada tahun ini, Festival Pengerupukan II lebih ke parade daripada lomba.

Bahkan Festival Pengerupukan ini bisa menjadi event tahunan dan berpotensi masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara (KEN).

Syarat masuk KEN, jika festival tersebut minimal digelar sebanyak tiga kali.

“Iya, festival ogoh-ogoh memiliki potensi besar untuk masuk dalam agenda nasional tentu dengan syarat yang ditentukan tadi,” ujar Kepala Dinas Pariwisata Buleleng Gede Dody Suksma Oktiva Aksara.

Dengan konsep parade yang menonjolkan kreativitas dan kebersamaan, Festival Pengerupukan II diharapkan tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu memperkuat identitas budaya Buleleng di tingkat regional maupun nasional.

Kelian Desa Adat Buleleng, Jro Nyoman Sutrisna, menjelaskan bahwa Festival Pengerupukan II sepenuhnya melibatkan yowana, baik sebagai peserta parade maupun dalam kepanitiaan.

Hal ini menjadi bentuk dukungan penuh desa adat terhadap kreativitas generasi muda.