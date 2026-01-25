JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kalender Bali Minggu (25/1): Baik Membuat Alat Penakut & Bunyi-bunyian

Kalender Bali Minggu (25/1): Baik Membuat Alat Penakut & Bunyi-bunyian

Minggu, 25 Januari 2026 – 06:55 WIB
Kalender Bali Minggu (25/1): Baik Membuat Alat Penakut & Bunyi-bunyian - JPNN.com Bali
Ilustrasi kalender Bali Minggu 25 Januari 2026 bertepatan dengan Redite Paing Matal. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Minggu hari ini (25/1) berdasarkan kalender Bali masuk Redite Paing Matal.

Sama seperti kalender Jawa, masyarakat Bali juga menggunakan kalender ini untuk berbagai keperluan, baik untuk menentukan hari baik, buruk dan lainnya.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Baca Juga:

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Baca Juga:

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Minggu hari ini (25/1) dilansir dari kalenderbali.org:

Kalender Bali Minggu 25 Januari 2026 bertepatan dengan Redite Paing Matal: Hari baik membuat alat penakut & bunyi-bunyian
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kalender Kalender Bali Alat Penakut Dewasa Ayu Alat Bunyi-bunyian Redite Paing Matal Kalender Bali Minggu 25 Januari 2026 Hari Baik Kalender Bali Ala Ayuning Dewasa Ayu

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Statistik Mentereng Bali United di Dipta Mentah, Semen Padang Bermain Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Mentereng Bali United di Dipta Mentah, Semen Padang Bermain Efektif

  2. Semen Padang Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor Nirbobol Jebol - JPNN.com Bali

    Semen Padang Paksa Bali United Bermain Imbang, Rekor Nirbobol Jebol

  3. Harga Pasar Bali United Tembus Rp 100 M, Johnny Jansen Buka Opsi Tambah Pemain - JPNN.com Bali

    Harga Pasar Bali United Tembus Rp 100 M, Johnny Jansen Buka Opsi Tambah Pemain

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU