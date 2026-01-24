JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Korban Air Bah Terima Santunan, Jenazah Ibu & Anak Dipulangkan ke Kupang NTT

Korban Air Bah Terima Santunan, Jenazah Ibu & Anak Dipulangkan ke Kupang NTT

Sabtu, 24 Januari 2026 – 10:43 WIB
Korban Air Bah Terima Santunan, Jenazah Ibu & Anak Dipulangkan ke Kupang NTT - JPNN.com Bali
BPBD Bali serahkan bantuan Pemprov Bali kepada korban tragedi rumah ambruk terseret arus di Desa Kuwum, Tabanan, Denpasar, Jumat (23/1) kemarin. Foto: ANTARA/ho-BPBD Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duka mendalam dirasakan Semikristian Banafanu, korban selamat ambruknya senderan pondasi akibat luapan air bah yang mengalir di sungai Subak Jemanik, Kuwum, Marga, Tabanan, Bali, Rabu (21/1) dini hari lalu.

Semikristian kehilangan dua orang sekaligus, yakni sang istri Yuliana da Costa Makun, 29, dan anaknya yang masih balita, Audrey Natania Banafanu, 1,5.

Semikristian juga harus ikhlas menjalani pengobatan karena mengalami luka berat, kedua kakinya patah dan menjalani operasi serius di RSUP Prof Ngoerah.

Baca Juga:

Di tengah duka mendalam, secercah senyuman datang dari Pemprov Bali.

Pemprov Bali menyerahkan bantuan Rp45 juta ke korban selamat dan meninggal dunia.

“Gubernur Bali menugaskan BPBD Bali memberikan bantuan kepada korban rumah ambruk terseret banjir di Tabanan,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Bantuan Rp45 juta dari Pemprov Bali tersebut terdiri dari Rp15 juta untuk korban yang selamat dan masing-masing Rp 15 juta untuk ibu serta balita yang meninggal dunia.

“Korban dan keluarga menyampaikan terima kasih atas atensi Bapak Gubernur Bali.

Pemprov Bali menyerahkan bantuan Rp45 juta ke korban selamat dan meninggal dunia, dalam insiden ambruknya rumah setelah senderan jebol diterjang air bah
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   air bah tabanan Korban Air Bah santunan Jenazah pasangan ibu dan anak bpbd bali NTT RSUP Prof Ngoerah pemprov bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon - JPNN.com Bali

    Semen Padang Siap Curi Poin dari Bali United, Dejan Antonic Sentil Berkas Maicon

  2. Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra - JPNN.com Bali

    Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra

  3. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU