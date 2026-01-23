JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Tancap Gas, Setor Raperda Penyertaan Modal BPD Bali, Dirjen Otda Merespons

Koster Tancap Gas, Setor Raperda Penyertaan Modal BPD Bali, Dirjen Otda Merespons

Jumat, 23 Januari 2026 – 21:23 WIB
Koster Tancap Gas, Setor Raperda Penyertaan Modal BPD Bali, Dirjen Otda Merespons - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, Cheka Virgowansyah, di Jakarta, Jumat (23/1) membahas Ranperda Penyertaan Modal BPD Bali. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster langsung terbang ke Jakarta menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, Cheka Virgowansyah, di Jakarta, Jumat (23/1).

Koster menyampaikan laporan raperda penambahan modal sebesar ke Bank BPD Bali sebesar Rp445 miliar yang akan dituangkan dalam perda baru.

Penambahan modal ini ditegaskan sebagai langkah strategis untuk memperkuat Bank BPD Bali sebagai pilar utama perekonomian daerah agar mampu bersaing dengan bank-bank swasta nasional.

Baca Juga:

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Koster.

“Saya pacu terus Bank BPD Bali karena menjadi pilar ekonomi daerah. Jangan sampai kalah dengan bank swasta,” kata Gubernur Koster.

Koster juga memaparkan kinerja impresif Bank BPD Bali yang sepanjang 2025 mencatatkan laba sekitar Rp1,1 triliun.

Baca Juga:

Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menempatkan BPD Bali sebagai salah satu bank daerah terbaik di Indonesia.

Hal ini didorong oleh peningkatan aset, pendapatan bunga bersih, serta manajemen yang efisien dan profesional.

Koster menyampaikan laporan raperda penambahan modal sebesar ke Bank BPD Bali sebesar Rp445 miliar yang akan dituangkan dalam perda baru ke Dirjen Otda
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Bank BPD Bali BPD Bali Raperda Penyertaan Modal Bank BPD Bali Dirjen Otda Dirjen Otda Cheka Virgowansyah

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra - JPNN.com Bali

    Reuni Eks Pemain PSIS di Dipta: Joao Ferrari Siap Bentrok dengan Boubakary Diarra

  2. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Bidik Kemenangan, Target Nirbobol

  3. H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU