Disnaker ESDM Bali Riksa Uji Objek K3 di Fasilitas Publik, Jamin Keselamatan Kerja

bali.jpnn.com, DENPASAR - Dinas Ketenagakerjaan dan Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Bali melaksanakan pemeriksaan dan pengujian (Riksa Uji) objek K3 di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa, Jumat (23/1).

Riksa uji objek K3 ini digelar serangkaian dengan peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Riksa ini melibatkan tenaga ahli dari DPW Asosiasi PJK3 Riksa Uji Bali.

Riksa uji dilakukan pada Pesawat Tenaga dan Produksi (Generator Set), Pesawat Uap Bejana Tekan (Autoclave), Elevator (Dumbwaiter), Instalasi Listrik dan Instalasi Penyalur Petir, Instalasi Alarm Kebakaran dan APAR.

“Khusus untuk Riksa Uji Lingkungan Kerja dilakukan oleh Penguji K3 dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali,” ujar Kadisnaker dan ESDM Bali Ida Bagus Setiawan dalam pernyataan resminya.

Menurutnya, riksa uji ini dimaksudkan untuk memenuhi aspek K3 serta menjamin keselamatan tenaga kerja dan lingkungan kerja di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kerthi Bali Sadhajiwa Bali.

Disnaker ESDM Bali menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk dapat membudayakan K3 pada ekosistem ketenagakerjaan di Provinsi Bali.

Kegiatan diawali dengan Upacara Peringatan Bulan K3 pada 12 Januari di Kantor Disnaker dan ESDM Provinsi Bali, dilanjutkan sosialisasi Literasi Keuangan & Manajemen Resiko pada 19 Januari.