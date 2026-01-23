JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Badung Tambah CCTV di Jembatan Tukad Bangkung, Cegah Kasus Bunuh Diri

Badung Tambah CCTV di Jembatan Tukad Bangkung, Cegah Kasus Bunuh Diri

Jumat, 23 Januari 2026 – 08:35 WIB
Badung Tambah CCTV di Jembatan Tukad Bangkung, Cegah Kasus Bunuh Diri - JPNN.com Bali
Pemkab Badung memperkuat sistem pengamanan Jembatan Tukad Bangkung di Desa Pelaga, Petang, dengan memasang CCTV untuk mencegah maraknya percobaan bunuh diri ditempat tersebut. Foto: Humas Pemkab Badung

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemkab Badung memperkuat sistem pengamanan Jembatan Tukad Bangkung di Desa Pelaga, Petang, setelah angka kejadian dan percobaan bunuh diri di tempat tersebut meningkat.

Pemkab Badung berupaya mengembalikan citra Tukad Bangkung sebagai destinasi wisata unggulan bukan sebagai lokasi dengan konotasi negatif.

Salah satunya dengan menambah dua CCTV di posisi tengah dan timur jembatan.

Baca Juga:

Total sekarang ini ada tiga CCTV yang aktif dan memantau aktivitas di Jembatan Tukad Bangkung selama 24 jam.

“Kami akan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pemantauan CCTV khususnya di lokasi-lokasi yang memerlukan perhatian lebih,” kata Kadiskominfo Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra dilansir dari Antara.

Kadiskominfo Badung menyatakan penguatan pengamanan itu dapat menjadi langkah preventif guna mengantisipasi kejadian serupa terulang.

Baca Juga:

“Mudah-mudahan langkah ini menjadi upaya pencegahan yang efektif.

Kami ingin mengembalikan Tukad Bangkung sebagai daya tarik pariwisata di Desa Pelaga,” ujar Kadiskominfo Badung.

Pemkab Badung memperkuat sistem pengamanan Jembatan Tukad Bangkung di Desa Pelaga, Petang, dengan memasang CCTV untuk mencegah percobaan bunuh diri
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   badung Diskominfo Badung pemkab badung CCTV jembatan tukad bangkung Kawat Berduri bunuh diri percobaan bunuh diri destinasi wisata

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru - JPNN.com Bali

    H2H Bali United vs Semen Padang: Duel Perdana dengan Wajah Baru

  2. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  3. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU