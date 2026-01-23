Badung Tambah CCTV di Jembatan Tukad Bangkung, Cegah Kasus Bunuh Diri

bali.jpnn.com, BADUNG - Pemkab Badung memperkuat sistem pengamanan Jembatan Tukad Bangkung di Desa Pelaga, Petang, setelah angka kejadian dan percobaan bunuh diri di tempat tersebut meningkat.

Pemkab Badung berupaya mengembalikan citra Tukad Bangkung sebagai destinasi wisata unggulan bukan sebagai lokasi dengan konotasi negatif.

Salah satunya dengan menambah dua CCTV di posisi tengah dan timur jembatan.

Total sekarang ini ada tiga CCTV yang aktif dan memantau aktivitas di Jembatan Tukad Bangkung selama 24 jam.

“Kami akan terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem pemantauan CCTV khususnya di lokasi-lokasi yang memerlukan perhatian lebih,” kata Kadiskominfo Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra dilansir dari Antara.

Kadiskominfo Badung menyatakan penguatan pengamanan itu dapat menjadi langkah preventif guna mengantisipasi kejadian serupa terulang.

“Mudah-mudahan langkah ini menjadi upaya pencegahan yang efektif.

Kami ingin mengembalikan Tukad Bangkung sebagai daya tarik pariwisata di Desa Pelaga,” ujar Kadiskominfo Badung.