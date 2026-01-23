JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:52 WIB
Bibit Siklon Tropis 91S Muncul di Selatan NTB, Bali Ikut Terdampak, Waspada! - JPNN.com Bali
Tangkapan layar Bibit Siklon Tropis 91S terpantau oleh Tropical Cyclone Warning Centre (TCWC) di perairan Samudra Hindia sebelah selatan NTB, Kamis (22/1). Foto: ANTARA/HO-BMKG NTB

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Bali pada periode 21 – 27 Januari 2025.

BMKG memperkirakan Jumat hari ini (23/1) cuaca ekstrem didominasi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, Gianyar, Karangasem, dan Buleleng.

Masyarakat Bali juga diminta waspada setelah BMKG mendeteksi munculnya Bibit Siklon Tropis 91S di perairan Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Potensi bibit 91S menjadi siklon tropis dalam 24 jam masuk kategori sedang.

"Sirkulasi siklonik terpantau berada di selatan Nusa Tenggara Barat telah berkembang menjadi Bibit Siklon Tropis 91S," ujar Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid BMKG NTB Satria Topan Primadi dilansir dari Antara.

Dampak meteorologi masih berpotensi terjadi meski pergerakan bibit badai tropis tersebut cenderung ke arah selatan-tenggara menjauhi wilayah NTB.

Keberadaan sistem ini membentuk serta memperkuat daerah konvergensi atau pertemuan angin dalam skala luas di wilayah selatan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara.

