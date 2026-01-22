Bali Memperketat Tata Kelola Investasi, Koster: Harus Berpihak Masyarakat Lokal

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM RI Todotua Pasaribu resmi menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Prosesi penandatanganan berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/1).

Koster secara terbuka menyambut baik kesepakatan ini.

Menurutnya, kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan investasi yang masuk ke Bali tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi semata, tetapi wajib selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan.

Koster menegaskan bahwa setiap aktivitas penanaman modal harus berpedoman pada visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Visi ini bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara niskala dan sekala.

"Penanaman modal di Bali harus dikendalikan dan diarahkan untuk mendukung nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, enam sumber kesejahteraan kehidupan," ujar Koster.

Ia mendorong lahirnya investasi berkualitas yang berwawasan lingkungan, berbasis budaya, dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.