Kakanwil Eem Serahkan Sertifikat KI Desa Sukawati & Lukisan Batuan ke Bupati Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melaksanakan audiensi dengan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Gianyar, Kamis (22/1).

Kakanwil Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali dengan Pemkab Gianyar.

Pembahasan difokuskan pada pengembangan serta perlindungan Kekayaan Intelektual yang dimiliki daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyerahkan dua sertifikat Kekayaan Intelektual kepada Bupati Gianyar Agus Mahayastra.

Sertifikat tersebut meliputi Sertifikat Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Desa Sukawati dan Sertifikat Indikasi Geografis Lukisan Batuan.

Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan negara atas potensi budaya dan kreativitas masyarakat Kabupaten Gianyar.