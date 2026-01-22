JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kakanwil Eem Serahkan Sertifikat KI Desa Sukawati & Lukisan Batuan ke Bupati Gianyar

Kakanwil Eem Serahkan Sertifikat KI Desa Sukawati & Lukisan Batuan ke Bupati Gianyar

Kamis, 22 Januari 2026 – 20:46 WIB
Kakanwil Eem Serahkan Sertifikat KI Desa Sukawati & Lukisan Batuan ke Bupati Gianyar - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyerahkan dua sertifikat Kekayaan Intelektual kepada Bupati Gianyar Agus Mahayastra, Kamis (22/1). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah melaksanakan audiensi dengan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bupati Gianyar, Kamis (22/1).

Kakanwil Eem Nurmanah didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana dan Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah.

Baca Juga:

Audiensi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kanwil Kemenkum Bali dengan Pemkab Gianyar.

Pembahasan difokuskan pada pengembangan serta perlindungan Kekayaan Intelektual yang dimiliki daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyerahkan dua sertifikat Kekayaan Intelektual kepada Bupati Gianyar Agus Mahayastra.

Baca Juga:

Sertifikat tersebut meliputi Sertifikat Kawasan Berbasis Kekayaan Intelektual Desa Sukawati dan Sertifikat Indikasi Geografis Lukisan Batuan.

Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk pengakuan negara atas potensi budaya dan kreativitas masyarakat Kabupaten Gianyar.

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah menyerahkan dua sertifikat Kekayaan Intelektual kepada Bupati Gianyar Agus Mahayastra, Kamis (22/1)
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali Bupati Gianyar Made Mahayastra Sertifikat Kekakayaan Intelektual Desa Sukawati Sertifikat Indikasi Geografis Lukisan Batuan pemkab gianyar kekayaan intelektual

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  2. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

  3. Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU