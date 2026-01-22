JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Cuaca Ekstrem Picu Longsor di Gianyar, Puluhan Rumah & Kendaraan Rusak

Cuaca Ekstrem Picu Longsor di Gianyar, Puluhan Rumah & Kendaraan Rusak

Kamis, 22 Januari 2026 – 20:30 WIB
Cuaca Ekstrem Picu Longsor di Gianyar, Puluhan Rumah & Kendaraan Rusak - JPNN.com Bali
Personel TRC PUPR Gianyar, Bali, menangani tanah longsor yang menimbun saluran irigasi di Gianyar, Bali, Kamis (22/1). Foto: ANTARA/HO-Pemkab Gianyar

bali.jpnn.com, GIANYAR - Cuaca ekstrem yang ditandai hujan deras disertai angin kencang yang melanda Bali memicu bencana hidrometeorologi, salah satunya di sejumlah lokasi di Kabupaten Gianyar.

Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gianyar, hingga Rabu (21/1) terdapat 25 rumah warga rusak di bagian atap karena terdampak angin kencang.

Selain itu, 28 mobil mengalami kerusakan akibat tertimpa atap yang ambruk karena angin kencang di Desa Batubulan Kangin.

Baca Juga:

Beberapa lokasi tanah longsor juga terjadi di wilayah itu serta membuat kerusakan sejumlah tempat ibadah atau pura.

Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Gianyar, ikut turun menangani tanah longsor yang menimbun saluran irigasi akibat curah hujan tinggi.

Petugas menangani material kayu, tanah, dan bebatuan yang menutupi saluran irigasi untuk lahan pertanian di kawasan Bunteh Sengkulung, Desa Puhu, Kecamatan Payangan.

Baca Juga:

“Kondisi ini memberi berdampak kepada petani karena saat ini mereka sedang memasuki masa tanam padi,” kata Kabid Sumber Daya Air dan Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Gianyar I Made Dwipa Arta dilansir dari Antara.

Selain di lokasi tersebut, aparat Dinas PUPR Gianyar menangani longsor dan pohon tumbang di Subak Tinjak Kayu I, Desa Melinggih di kecamatan yang sama.

Cuaca ekstrem yang ditandai hujan deras disertai angin kencang yang melanda Bali memicu bencana hidrometeorologi, salah satunya di sejumlah lokasi di Gianyar
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   cuaca ekstrem longsor hujan hujan lebat angin kencang bpbd gianyar DPUPR Gianyar Irigasi

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab - JPNN.com Bali

    Market Value Bali United Naik Rp 100 Miliar, Tiga Pemain Asing Jadi Penyebab

  2. Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar - JPNN.com Bali

    Dejan Antonic Boyong 24 Pemain ke Bali & Sulawesi, 7 Legiun Asing Masuk Daftar

  3. Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul - JPNN.com Bali

    Bali United Rekrut Winger Timnas Kosta Rika, Opsi saat Lini Serang Mandul

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU