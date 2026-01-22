Ibu Balita Korban Air Bah di Kuwum Tabanan Ikut Tewas, Operasi SAR Resmi Ditutup

bali.jpnn.com, TABANAN - Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad Yuliana da Costa Makum, 29, ibu dari balita Audrey Natania Banafanu yang menjadi korban musibah air bah di Banjar Kuwum Ancak, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Rabu (21/1) dini hari kemarin.

Jasad Yuliana da Costa Makum ditemukan Kamis (22/1) siang sekitar pukul 14.00 WITA, menyusul penemuan jasad anaknya pagi tadi di bibir Pantai Batu Belig, Kuta Utara, Badung.

Berdasarkan informasi di lapangan, korban ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang tengah mencari pakan ternak di pinggir Sungai Yeh Ge, Banjar Koripan Kaja, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Tabanan.

Saat ditemukan, posisi tubuh korban Yuliana da Costa Makum dalam keadaan telungkup di tepi sungai.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali) I Nyoman Sidakarya mengonfirmasi bahwa Yuliana da Costa Makum merupakan korban terakhir yang dicari tim SAR gabungan.

"Jasad korban ditemukan hanyut sejauh 6,9 km dari lokasi kejadian awal dengan arah sapuan (heading) 180 derajat.

Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke RSUD Singasana, Nyitdah, menggunakan ambulans Bali Bhuana Rescue," ujar Nyoman Sidakarya.

Dengan ditemukannya seluruh korban, Operasi Pencarian dan Pertolongan resmi dinyatakan berakhir dan ditutup, Kamis (22/1) siang.