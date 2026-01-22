Bikin Mewek, Balita Korban Air Bah di Kuwum Tabanan Ditemukan Tewas, RIP!

bali.jpnn.com, BADUNG - Upaya pencarian terhadap pasangan ibu dan anak yang terseret air bah di Banjar Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan menunjukkan titik terang.

Jasad balita Audrey Natania Banafanu, ditemukan di bibir Pantai Batu Belig, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Kamis (22/1/2026) pagi.

Korban berusia 1,5 tahun itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar (Basarnas Bali), I Nyoman Sidakarya, mengonfirmasi penemuan tersebut.

Informasi awal berasal dari pengunjung pantai yang melihat jenazah korban di sekitar lokasi.

"Benar, korban balita telah ditemukan pagi tadi sekitar pukul 07.00 WITA.

Informasi kami peroleh dari pengunjung pantai yang melapor langsung kepada Tim SAR gabungan," ujar Nyoman Sidakarya selaku SAR Mission Coordinator.

Titik penemuan jenazah Audrey Natania Banafanu berada sekitar 6,7 km ke arah tenggara dari muara sungai tempat korban pertama kali terseret arus.