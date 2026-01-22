PLN Catat 36 Gangguan Listrik saat Cuaca Ekstrem, Awas Tiang Miring & Kabel Putus

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT PLN (Persero) mengimbau masyarakat di seluruh wilayah Bali untuk mewaspadai gangguan listrik saat cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan.

Cuaca ekstrem di Bali dalam beberapa hari terakhir ditandai dengan hujan lebat disertai petir dan angin kencang.

Kabupaten Gianyar menjadi salah satu daerah dengan kejadian terganggunya kelistrikan akibat cuaca ekstrem yang relatif tinggi.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2025 tercatat 64 kali terhentinya sementara pasokan listrik akibat pohon tumbang yang dipicu cuaca ekstrem.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan cuaca ekstrem ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap jaringan listrik.

Terutama akibat pohon tumbang serta tiang jaringan yang terdampak angin kencang.

“Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama PLN.

Kami mengimbau warga untuk lebih waspada terhadap potensi bahaya kelistrikan selama cuaca ekstrem dan segera melaporkan apabila menemukan kondisi yang berisiko,” ujar Eric Rossi Priyo Nugroho dilansir dari Antara.