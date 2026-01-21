JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Kemenkum Bali Evaluasi Perda Swasembada Pangan Klungkung & Gianyar, Ada Catatan

Kemenkum Bali Evaluasi Perda Swasembada Pangan Klungkung & Gianyar, Ada Catatan

Rabu, 21 Januari 2026 – 21:07 WIB
Kemenkum Bali Evaluasi Perda Swasembada Pangan Klungkung & Gianyar, Ada Catatan - JPNN.com Bali
Koordinator AE Kanwil Kementerian Hukum Bali, I Putu Surya Dharma selaku Analis Hukum Muda menyampakan hasil Analisis dan Evaluasi (AE) Perda Swasembada Pangan kepada Pemkab Klungkung dan Gianyar, Rabu (21/1). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan penyampaian hasil Analisis dan Evaluasi (AE) Perda Swasembada Pangan kepada Pemkab Klungkung dan Gianyar.

Kegiatan ini dilaksanakan, Rabu (21/1) bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah masing-masing kabupaten.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi advokasi kebijakan hukum kepada pemerintah daerah.

Baca Juga:

Kegiatan diawali dengan pengantar oleh Koordinator AE Kanwil Kementerian Hukum Bali, I Putu Surya Dharma selaku Analis Hukum Muda.

Dalam pengantarnya, Surya Dharma menyampaikan bahwa Analisis dan Evaluasi Perda ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah.

Baca Juga:

Penyampaian hasil AE Perda dilakukan secara langsung kepada Pemkab Klungkung dan Gianyar.

Hasil evaluasi tersebut diterima secara resmi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengoordinasian pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah.

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan penyampaian hasil Analisis dan Evaluasi (AE) Perda Swasembada Pangan kepada Pemkab Klungkung dan Gianyar.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Kemenkum Bali Perda Swasembada Pangan pemkab klungkung pemkab gianyar Bali IRH 2026 Indeks Reformasi Hukum

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri

  2. Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC

  3. Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng - JPNN.com Bali

    Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU