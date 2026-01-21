Kemenkum Bali Evaluasi Perda Swasembada Pangan Klungkung & Gianyar, Ada Catatan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali melaksanakan kegiatan penyampaian hasil Analisis dan Evaluasi (AE) Perda Swasembada Pangan kepada Pemkab Klungkung dan Gianyar.

Kegiatan ini dilaksanakan, Rabu (21/1) bertempat di Bagian Hukum Sekretariat Daerah masing-masing kabupaten.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi advokasi kebijakan hukum kepada pemerintah daerah.

Kegiatan diawali dengan pengantar oleh Koordinator AE Kanwil Kementerian Hukum Bali, I Putu Surya Dharma selaku Analis Hukum Muda.

Dalam pengantarnya, Surya Dharma menyampaikan bahwa Analisis dan Evaluasi Perda ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2026.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud komitmen Kanwil Kementerian Hukum Bali dalam mendorong peningkatan kualitas regulasi daerah.

Penyampaian hasil AE Perda dilakukan secara langsung kepada Pemkab Klungkung dan Gianyar.

Hasil evaluasi tersebut diterima secara resmi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengoordinasian pembentukan dan evaluasi Peraturan Daerah.