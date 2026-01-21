JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Happy DPRD Setuju Penambahan Modal ke Bank BPD Bali Rp 445 Miliar

Koster Happy DPRD Setuju Penambahan Modal ke Bank BPD Bali Rp 445 Miliar

Rabu, 21 Januari 2026 – 20:46 WIB
Koster Happy DPRD Setuju Penambahan Modal ke Bank BPD Bali Rp 445 Miliar - JPNN.com Bali
Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Bali yang menyetujui penambahan penyertaan modal sebesar Rp445 miliar kepada Bank BPD Bali, Rabu (21/1). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Bali yang menyetujui penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 miliar kepada PT. BPD Bali.

Penambahan penyertaan ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan Bali ke depan, memicu perputaran ekonomi makin sehat.

Dengan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 445 miliar, maka total saham yang dimiliki Pemprov Bali saat ini menjadi Rp 1,28 triliun, setara 33,9 persen.

Baca Juga:

Jumlah tersebut ditambah dengan jumlah sebelumnya hingga bulan Desember 2025, yakni sebesar Rp 839,9 miliar.

“Apabila provinsi lain mengunci penyertaan modal di bank yang ditunjuk daerahnya masing-masing agar provinsinya menjadi pemegang saham paling tinggi, maka tidak demikian dengan Provinsi Bali.

Kami tidak perlu terlalu berambisi, mengingat fiskal yang dimiliki Provinsi Bali belum mampu melewati Kabupaten Badung,” ujar Koster saat Sidang Paripurna ke-26 DPRD Bali di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/1).

Baca Juga:

Ke depan, kata Koster, secara kolaboratif Provinsi Bali bersama Kabupaten seluruhnya akan mendorong Bank BPD Bali untuk lebih sehat.

Targetnya adalah mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD Bali, melakukan pembenahan secara internal untuk dapat memiliki kompetensi dan kinerja yang lebih baik.

Koster mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Bali yang menyetujui penambahan penyertaan modal sebesar Rp445 miliar kepada Bank BPD Bali.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster dprd bali Bank BPD Bali Penyertaan Modal

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri - JPNN.com Bali

    Semen Padang Tambah Kekuatan Menjelang Bentrok Kontra Bali United, Makin Ngeri

  2. Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC - JPNN.com Bali

    Yabes Roni Bahagia Berseragam Persis, tak Sabar Membantu Tim Kontra Borneo FC

  3. Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng - JPNN.com Bali

    Fixed, Eks Bek Persik Yusuf Meilana Hijrah ke Bali United, Rekornya Mentereng

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU