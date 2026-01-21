Hujan Angin Terjang Bali, Denpasar & Gianyar Paling Terdampak, Waspada!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Hujan lebat disertai angin kencang menerjang Provinsi Bali, Rabu (21/1).

Ibu kota Provinsi Bali, Kota Denpasar menjadi wilayah terdampak.

Hujan angin yang terjadi pada Rabu (21/1) dini hari 01.30 WITA di wilayah Desa Sanur Kauh, Denpasar, mendatangkan petaka.

Sedikitnya 15 kepala keluarga (KK) terdampak akibat kejadian ini.

Selain kerusakan bangunan rumah dan warung, satu kendaraan milik warga negara asing (WNA) dilaporkan mengalami keretakan kaca setelah tertimpa genteng yang terlepas akibat terjangan angin.

Kapolsek Denpasar Selatan AKP Agus Adi Apriyoga yang turun langsung ke lokasi mengatakan

sebagian besar kerusakan berupa atap rumah warga yang terlepas, plafon jebol, atap warung berjatuhan, serta pelinggih tempat ibadah yang roboh.

Kerusakan tersebar di sejumlah titik di kawasan Jalan Tunggak Bingin dan sekitarnya, Desa Sanur Kauh.