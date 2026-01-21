JPNN.com

Simak Cara Membedakan Game Penghasil Saldo DANA Asli dan Palsu, Jangan Salah

Rabu, 21 Januari 2026 – 19:44 WIB
Simak Cara Membedakan Game Penghasil Saldo DANA Asli dan Palsu, Jangan Salah - JPNN.com Bali
Ilustrasi main game online di handphone. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tingginya antusiasme masyarakat terhadap aplikasi penghasil uang di perangkat seluler ternyata dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Belakangan ini, laporan mengenai aplikasi permainan bodong yang tidak membayar penggunanya atau bahkan menyalahgunakan data pribadi kian marak terjadi.

Situasi ini menjadi perhatian serius para pengamat teknologi siber.

Banyak aplikasi yang beredar di luar toko aplikasi resmi (sideloading) menawarkan iming-iming hadiah uang tunai dalam jumlah besar yang tidak masuk akal, tetapi pada akhirnya hanya menjebak pengguna dalam skema penipuan atau pencurian data.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan promosi bombastis yang beredar di media sosial.

Kunci utama agar terhindar dari kerugian adalah memahami kredibilitas pengembang aplikasi tersebut.

Aplikasi yang valid umumnya memiliki sistem monetisasi yang jelas, seperti pembagian pendapatan iklan, dan bukan berasal dari uang deposit member baru.

Untuk membantu masyarakat memilah platform yang kredibel, sejumlah rujukan literasi digital kini mulai bermunculan.

